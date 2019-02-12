الإمارات تدعم رفع اسم السودان من قائمة «رعاة الإرهاب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم وتعزيز جهود التضامن والتعاون العربي في مختلف المجالات، وذلك أمام البرلمان العربي الذي نظرت لجانه الدائمة الأربع، أمس، في الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان المقررة اليوم الثلاثاء.

وجاء في كلمة أمل القبيسي في كلمة ألقاها نيابة عنها جاسم عبد الله النقبي رئيس مجموعة البرلمان العربي عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة الاستماع الخاصة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي عقدها البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وشارك في الجلسة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من خالد بن زايد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وأكدت أمل القبيسي دعم المجلس الوطني الاتحادي تجسيدا لاستراتيجيته البرلمانية لجهود البرلمان العربي الهادفة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشارت إلى أن خطة العمل الخاصة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي أعدها البرلمان العربي واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية ال 29 تعكس روح التضامن والتعاون بين مؤسسات العمل العربي المشترك وتمثل تجسيداً لإرادة تستهدف مصالح شعوب ودول المنطقة وإدراك متطلبات المرحلة الراهنة وما تموج به المنطقة العربية من تحديات استراتيجية صعبة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكدت أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يصب في مصلحة طرفي المسألة، السودان والولايات المتحدة الأمريكية معا، وكذلك جميع الأطراف الإقليمية والدولية، الساعية لمكافحة هذه الظاهرة الخبيثة، ويمهد السبل لمزيد من الفاعلية في جهود هذه الأطراف الأمنية والفكرية والعسكرية والثقافية والقانونية والمالية، من أجل مكافحة الإرهاب.

ولفتت إلى أن جهود البرلمان العربي حيال هذا الموضوع تصب في مصلحة تعزيز العمل العربي المشترك وإعلاء روح التضامن والتعاون العربي من خلال دعم القضايا العربية، وتعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين الأشقاء العرب في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية التي تواجه فيها العديد من التحديات الصعبة والأزمات والمؤامرات التي تستهدف دول وشعوب المنطقة.

وأعربت عن ثقتها في أن هذه الجهود ستكون نموذجا ملهما للعمل البرلماني العربي المشترك في معالجة والتعامل مع موضوعات وقضايا أخرى تهم دول وشعوب المنطقة وستمثل إضافة نوعية مهمة لاستعادة العمل العربي المشترك عافيته بما يحقق مصالح الشعوب العربية وتطلعاتها. (وام)