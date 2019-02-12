محمد بن زايد: شراكة الإمارات فاعلة مع المنظمات الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر، ماريا فرناندا إسبينوزار، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تزور الدولة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات 2019 التي تقام في دبي.

وبحث سموه ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، وأهمية دعم قضايا التغير المناخي بما يخدم شعوب العالم.

كما تناول اللقاء تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة، في دعم جهود الأمن والسلام والاستقرار في مختلف مناطق العالم، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على بناء شراكات متينة وفاعلة مع المنظمات الدولية المعنية بالتنمية الشاملة والمستدامة، لمختلف شعوب العالم ودوله.

من جانبها ثمنت ماريا فرناندا إسبينوزار، دور دولة الإمارات وجهودها في المجالات التنموية والإنسانية، كما أشادت بالقمة العالمية للحكومات التي تستضيفها الدولة، وتسهم في ترسيخ مقومات الاستدامة وتعزيز جودة الحياة، وضمان مستقبل أفضل لشعوب العالم.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، لي جاي يونج، نائب رئيس شركة «سامسونج» الكورية الذي يزور الدولة حالياً للمشاركة في القمة. وبحث الجانبان خلال اللقاء، إمكانات وفرص التعاون بين الشركة ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة، والمؤسسات المعنية بمجالات التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية، بما يدعم مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

وتبادل سموه ونائب رئيس شركة سامسونج، وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.(وام)