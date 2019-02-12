الشيخة فاطمة: حشد القادة شهادة عالمية على ريادة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في قصر البحر، أمس، ماريا فرناندا إسبينوزا، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورحبت سموها بالمسؤولة الدولية، مؤكدة أن مشاركتها في القمة الحكومية العالمية التي تعقد في دبي حالياً لها أهمية كبيرة نظراً لموقعها الدولي، مشيرة إلى أن هذه القمة يحضرها عدد من قادة الدول وأكثر من 140 دولة تبحث في كثير من القضايا العالمية منها تمكين المرأة والصحة والتعليم وغيرها من الموضوعات التي تهم الشعوب.

ونوهت سموها بأن استضافة دولة الإمارات لهذا الحشد من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم خلال القمة بهدف خدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة.. شهادة عالمية على ريادة إماراتية في العمل الحكومي الخلاق.

وأضافت سموها أن دولة الإمارات وصلت إلى التوازن بين الجنسين، حيث المرأة الإماراتية لها كامل الحقوق في المجتمع إلى جانب الرجل، فهي شريكة في العمل في كل المجالات، وقد أثبتت جدارتها وقدرتها على العطاء.

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، أن هذا النجاح الكبير للدولة في الكثير من المجالات، خاصة في مجال تمكين المرأة، أعطاها رصيداً من الثقة والاحترام العالمي، حيث اختارتها الأمم المتحدة لتقوم بتدريب مجموعة النساء العربيات على عمليات حفظ السلام، وهي تقوم حالياً بتنفيذ هذه المهمة بكل ثقة واقتدار.

من جانبها، أشادت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء داخل الدولة، أو على المستوى العالمي.

كما أشادت بالجهود والدعم الكبير الذي تلقاه المرأة الإماراتية من جانب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبقدرة المرأة على العمل والنجاح ما أوصلها إلى أعلى المناصب في القطاعين الحكومي والخاص.

حضر المقابلة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، والريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة. (وام)