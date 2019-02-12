وزير الدفاع الأمريكي في كابول لتقييم الوضع في أفغانستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، أمس الاثنين، كابول لتقييم الوضع في أفغانستان، التي يريد الرئيس دونالد ترامب أن يسحب منها القوات الأمريكية المتمركزة منذ 17 عاما، في وقت بدأ المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان جولة تشمل ست دول لتسهيل الحوار بين الفرقاء الأفغان.

وبعد محادثات مع الجنرال سكوت ميلر قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، بدأ شاناهان محادثات مع الرئيس الأفغاني أشرف غني. وقبيل ذلك، تمكن شاناهان في قاعدة مورهيد الواقعة على سفح جبل بالقرب من كابول، من الاطلاع على المهمة الرئيسية للعسكريين الأمريكيين في أفغانستان حالياً، وهي تأهيل قوات الأمن الأفغانية.

ويسعى شاناهان إلى طمأنة الحكومة الأفغانية بشأن محادثات السلام المباشرة التي تجريها واشنطن مع «طالبان» منذ الصيف. وقال الوزير في الطائرة التي أقلته من واشنطن إلى كابول، إنه «من المهم أن تشارك الحكومة الأفغانية في المحادثات المتعلقة بأفغانستان». وأضاف للصحفيين الذين يرافقونه أن «الولايات المتحدة استثمرت كثيرا وكثيرا جدا في الأمن في أفغانستان لكن الأفغان هم الذين يجب أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم».

وترفض حركة طالبان حتى اليوم التفاوض مع حكومة الرئيس أشرف غني معتبرة أنها «دمية» في أيدي الولايات المتحدة. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قال مسؤولون أمريكيون: إن الرئيس ترامب اتخذ قرار إعادة نصف 14 ألف جندي أمريكي منتشرين في أفغانستان. لكن شاناهان أكد أنه لم يتقرر أي خفض وشيك للقوات الأمريكية في أفغانستان، وقال: إن «الوجود الذي نرغب فيه في أفغانستان يجب أن يؤمن الدفاع عن أراضينا ويدعم الاستقرار الإقليمي».

من جهته بدأ المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل جولة طويلة تشمل ست دول. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: إنّ خليل زاد الدبلوماسي الأفغاني الأصل يقود وفداً «يضم ممثلين عن عدة وكالات» حكومية أمريكية في جولته التي تستمر حتى 28 فبراير/شباط الجاري. وتشمل الجولة بلجيكا وألمانيا وتركيا وأفغانستان وباكستان، حسب «الخارجية»، التي أكدت في بيانها أن السفير الأمريكي السابق في أفغانستان «سيظل طوال هذه الجولة على تشاور مع الحكومة الأفغانية».

وأجرى المبعوث الأمريكي الشهر الفائت جولة طويلة تخلّلتها ستة أيام متواصلة من الاجتماعات مع متمرّدي حركة طالبان. وأعرب الجمعة عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصّل إلى اتفاق سلام في أفغانستان «قبل الانتخابات» المقرّرة في يوليو/تموز. وقال: إنه تم التوصل إلى «اتفاق مبدئي» بشأن نقطتين، موضحاً أن المتمردين تعهدوا «بألا تتمكن أي مجموعة إرهابية» من «استخدام أفغانستان» كقاعدة لها وأن واشنطن قبلت «بإطار عمل لانسحاب أمريكي قد يُدرج في اتفاق شامل».

من جهة أخرى، ذكر تقرير إخباري أمس الاثنين أن روسيا تمكنت من تحرير طيارين اثنين من مولدوفا كانت جماعة طالبان أسرتهما خلال مهمة إغاثية تابعة للأمم المتحدة في أفغانستان قبل ثلاث سنوات. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن رئيس مولدوفا، إيجور دودون، قوله للصحفيين في عاصمة البلاد شيسيناو، «سوف أتوجه إلى موسكو في نهاية الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل للعودة ومعي الطياران إلى شيسيناو».

(وكالات)