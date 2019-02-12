تفاهم بين «الشارقة الصحية» و«جروبو سان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت هيئة الشارقة الصحية ومجموعة «جروبو سان دوناتو»- إحدى كبريات شركات الرعاية الصحية في إيطاليا- مذكرة تفاهم مهمة تعزز علاقات التعاون القائمة بين الطرفين، وتسهم في تطوير مشهد الرعاية الصحية في إمارة الشارقة. وستدعم «جروبو سان دوناتو»، عبر موظفيها البالغ عددهم 16.894 موظفاً، العديد من مبادرات الرعاية الصحية في الإمارة، فضلاً عن حفز المزيد من الاستثمارات إلى «مدينة الشارقة للرعاية الصحية».

وقال عبدالله علي المحيان، رئيس الهيئة: «تشكل مذكرة التفاهم الجديدة خطوة أخرى نحو الوفاء بالتزاماتنا في توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة لأهالي الشارقة، وبتعاوننا مع «جروبو سان دوناتو»، نعزز العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا من جهة، ونستفيد من الخبرة والمعرفة التقنية التي تمتلكها إحدى أفضل شركات الرعاية الصحية في العالم».

ووقع مذكرة التفاهم المحيان، وباولو روتيللي، رئيس المجموعة، بحضور كلّ من كامل الغريبي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والدكتور عبدالعزيز المهيري، مدير الهيئة، وبموجبها سيتبادل الطرفان المعارف والتكنولوجيا وأفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية، كما ستساعد المجموعة مستشفيات الشارقة على اعتماد أعلى المعايير المتبعة في هذا المجال. كما سيسعى الطرفان إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى «مدينة الشارقة للرعاية الصحية».

ومن جانبه، قال باولو روتيللي، رئيس المجموعة: «يحقق سوق الرعاية الصحية في دولة الإمارات عموماً، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، تطوراً ملحوظاً، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذا السوق المتنامي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون بين مختلف مجالات الرعاية الصحية، ما يدعم مساعي الهيئة لتوفير خدماتها عبر أفضل وأمهر الخبراء في العالم، كما تدعم المذكرة تطلعات الشارقة لأن ترسخ مكانتها كمدينة صحية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حيث استوفت نسبة 88% من معايير منظمة الصحة العالمية، لتحصد لقب أول مدينة صحية في المنطقة.