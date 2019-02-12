عالم نووي إيراني منشق يصل للأراضي الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت صحيفة الـ sunday express، تفاصيل مثيرة عن قصة فرار عالم فيزياء نووية من رقابة أجهزة الأمن الإيرانية، ووصوله الى الولايات المتحدة في رحلة محفوفة بالمخاطر، شاركت فيها مخابرات ثلاث دول، معتبرة أن خروجه سالماً من إيران ضربة مؤلمة للنظام الإيراني، وتزامنت مع احتفالاته السنوية بمرور 40 عاماً على استيلائه على السلطة في إيران.

وتقول الصحيفة إن عناصر من «الموساد» ساعدوا على انشقاق العالم النووي عن النظام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأخرجوه عبر الحدود إلى تركيا، ومنها بدأ رحلته كلاجئ، وفقاً لما استنتجته «العربية.نت» من خبر الصحيفة، المتضمن أن الرجل البالغ 47 سنة، قطع أكثر من 4800 كيلومتر ليصل إلى ساحل قريب من مدينة Calais المعروفة في الشمال الفرنسي كعنوان لمخيم كبير للاجئين من جنسيات مختلفة.

وفي المخيم تسلمه جهاز MI6 للاستخبارات الخارجية البريطاني، وبالتنسيق مع CIA، أبقى على انتحاله لشخصية لاجئ، وجعله «يتسلل» بقارب مطاطي مع 12 لاجئاً إيرانياً، عبروا بحر المانش إلى بلدة ليدار المطلة في مقاطعة كنت الساحلية، وكان وصوله إليها في آخر ليلة من ديسمبر/ كانون الأول الماضي إحدى أثمن الهدايا التي تلقاها بحلول السنة الجديدة، وربما في حياته.

ويعتبر العالم النووي المنشق مخزن معلومات عن البرنامج النووي الإيراني.

ولم تذكر «صنداي اكسبريس» شيئاً عن «المصدر» الذي زودها بالخبر، لكنها نقلت عنه أن بريطانيا التي استجوبت العالم النووي ثم سلمته للأمريكيين بعد أن نقلته بطائرة ركاب، لجأت في تعاونها مع «سي آي إيه» والموساد، إلى اعتماد «طريقة غير عادية» بالعمل التجسسي اللوجستي، لأنها لم ترغب في أن تكتشف طهران تورطها المباشر فيها، وهي التي لا تزال موقعة على الاتفاق النووي مع إيران.

من جانب آخر، بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جولة أوروبية استهلها من المجر، وتشمل أيضا سلوفاكيا وبولندا، بهدف تشكيل تحالف ضد أنشطة إيران الهدامة في الشرق الأوسط. وتتضمن جولة وزير الخارجية الأمريكي مؤتمراً يعقد في العاصمة البولندية وارسو بشأن «مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط» لزيادة الضغط على إيران كي تنهي سلوكها الهدام في الشرق الأوسط، وإنهاء برامجها النووية والصاروخية.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في تغريدة على تويتر، إن الذكرى ال40 لتولي النظام الإيراني الحكم لا تعني إلا إلقاء الضوء على 4 عقود من الفشل، وعدم الوفاء بالوعود.

(وكالات)