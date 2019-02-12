أسبوع الابتكار في الشارقة يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد أسبوع «الإمارات للابتكار» في الشارقة، أحد أهم الأحداث في أجندة الدولة، الذي تستمر فعالياته حتى 14 فبراير الجاري في قاعة المدينة الجامعية، اليوم الاثنين، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، في ظل توافد كبار الشخصيات والمسؤولين والأهالي من المواطنين والمقيمين لزيارة الأجنحة والمنصات الخاصة، بمشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات.

واستعرضت مختلف الدوائر والجهات التابعة لحكومة الشارقة تجاربها وحلولها المبتكرة عبر منصاتها، بينما أبهرت مختلف الجامعات زائريها من خلال التجارب العلمية والمشروعات التي عرضها طلابها، لبناء مجتمع معرفي يقوده المبتكرون ذوو الرؤى المستقبلية، لتعزيز مسيرة دولة الإمارات وترسيخ مكانتها العالمية.

وشهد فعاليات اليوم الرابع الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، «شمس» وعلي حسين المزروع، مدير عام دائرة الرقابة المالية في حكومة الشارقة، كما قام وفد من إدارة جناح الجو بالإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية بجولة حول المعرض، وأكد الضيوف خلال جولتهم أن القيادة الإماراتية الرشيدة مُلهمة ومحفزة وتشجع على الابتكار والتميز في شتى المجالات وتحث على الإبداع، وإن أسبوع الابتكار يمثل موعداً سنوياً مع أجندة المستقبل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي«رعاه الله».

وتوجهوا بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على دعمهما لأسبوع الابتكار في الإمارة، وأشادوا بما تضمنه المعرض من مبادرات مبتكرة ومتنوعة.

من جانبهم أعرب عدد من المشاركين في ورش العمل أهمية العناوين التي قدمت خلال أسبوع «الإمارات للابتكار» في الشارقة، مؤكدين أنها تسهم في إعداد كفاءات طلابية قادرة على قيادة المستقبل، من خلال أساليب وطرائق تعليم، تحث على البحث والتطوير والابتكار، خارج الفصل الدراسي، وجعل الابتكار ثقافة وأسلوب حياة، إلى جانب خلق روح التنافسية بين الطلبة.

واستضافت فعاليات اليوم الرابع 15 ورشة عمل متنوعة في مختلف القاعات والردهات الخارجية لمبنى قاعة المدينة الجامعية.