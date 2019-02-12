تفكيك خلية إرهابية مكونة من 186 عنصراً في الأنبار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”، وكالات



أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الاثنين، القبض على 186 إرهابياً في محافظة الأنبار غرب البلاد، فيما أعلنت الحكومة العراقية، عن تحرير الجيش العراقي، 6 إيزيديات مع أطفالهن الستة، كنّ مختطفات لدى تنظيم «داعش» خلال سيطرته على مدينة الموصل عام 2014.

وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن: إن «مديرية الاستخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار، تمكنت من تفكيك أكبر خلية إرهابية في محافظة الأنبار وألقت القبض على أكثر من 186 إرهابياً». وأضاف أن من بين المقبوض عليهم أسماء بارزة، مشيراً إلى تنوع جرائمهم ما بين قتل المواطنين في الأنبار ومنتسبي الأجهزة الأمنية وتفجير عبوات ناسفة والمشاركة في كثير من العمليات الإرهابية. وأشاد معن، بدعم المواطنين في الأنبار للقوات الأمنية والتعاون معها وأن الكثير من عمليات القبض على الإرهابيين تمت بمساعدتهم.

وذكر مصدر أمني في الأنبار، أن «قوة من الفوج التكتيكي في شرطة الأنبار وباشتراك الجيش اعتقلت أربعة مطلوبين للقضاء في منطقة الكعرة ( 80 كم شمال الرطبة، غرب الرمادي) خلال واجب أمني»، مشيراً إلى أن «القوة ضبطت بحوزتهم هويات مزورة ولوحات سيارات مزورة أيضاً».

من جهة أخرى، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن «القوات الأمنية تمكنت من تحرير ست مختطفات إيزيديات مع أطفالهن وعددهم ستة أيضاً، كانت تنظيم «داعش» قد اختطفهم خلال سيطرته على مدينة الموصل عام 2014». وأوضحت أن «عملية التحرير تمت وفق معلومات دقيقة ضمن عمل قطعات الفرقة 15 وبالتنسيق مع القطعات الأمنية الأخرى»، مؤكداً، أن «القوات الأمنية أنجزت إيصال المختطفين المحررين بسلام إلى ذويهم في قضاء سنجار».

إلى ذلك، أكد آمر لواء للبيشمركة في خورماتو جمال واراني، أن «قوات البيشمركة عادت إلى الطريق الرابط بين كفري وخورماتو»، مبيناً أن «ذلك جاء ضمن اتفاق مشترك بين وزارتي الدفاع في الحكومة العراقية والبيشمركة». وأضاف أن «قوات البيشمركة استحكمت مواقعها قرب قرية القاهرة ومنطقة قوري جاي بمحوري قرتبة وجبارة»، مشيراً إلى أن «لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع الاتحادية والبيشمركة، أشرفت أمس على تحديد النقاط العسكرية في تلك المناطق وفق اتفاقية سابقة بين الجانبين».