شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ «أيدكس» و«نافدكس» الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:سلام أبوشهاب

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق في العاصمة أبوظبي، الأحد المقبل 17 فبراير/ شباط الجاري، فعاليات النسخة الأكبر في تاريخ معرضي الدفاع الدولي (أيدكس 2019) والدفاع البحري (نافدكس 2019)، ـ والتي تستمر حتى 21 من الشهر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة دولية واسعة. وتتزامن الدورة الحالية مع اليوبيل الفضي لمعرض «أيدكس»، الذي انطلق في العام 1993، ليتحول خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، لأحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يسبق تنظيم المعرضين، إقامة مؤتمر الدفاع الدولي 2019، الذي يعقد في الفترة من 14 - 16 فبراير/‏ شباط الجاري في فندق قصر الإمارات، بمشاركة ما يزيد على 1200 خبير ومتخصص من جميع أنحاء العالم، يناقشون القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها في مجال الأمن والسلم العالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس بمركز أبوظبي للمعارض، بحضور اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، واللواء الركن طيار إسحاق البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، وحميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها.

مكانة متميزة

قال اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي: «تتوج الدورة الحالية لمعرض الدفاع الدولي (أيدكس)، مسيرة 25 عاماً من الإنجازات والتميز وقد أصبح المعرض، أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية. وأضاف: «هذه الإنجازات مجتمعة لم تكن لترى النور، لولا الدعم الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة متمثلة في صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات.

وأشار إلى أنه يشارك ما يزيد على 170 شركة محلية متخصصة، فـي قطاع الصناعات الدفاعية والقطاعات المساندة، فـي فعاليات الدورة الحالية.

جديد الدورة

قال اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي: «يأتي تنظيم المعرضين الكبيرين ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما، في ظل ظروف ومتغيرات دولية وجيوسياسية معقدة فرضتها التحديات الجديدة الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة والتطور التكنولوجي والتقني الهائل الذي شهده العالم».

وكشف أن جديد هذه الدورة، يتمثل في دمج مؤتمر الدفـاع الدولي مع مؤتمر «أبوظبي العالمي للأوفست مجلس التوازن الاقتصادي»، بهدف تشكيل مؤتمر عالمي شامل يغطي كافة القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة.

قصة نجاح

قال حميد مطر الظاهري: يمثل المعرضان الكبيران، أحد أبرز قصص النجاح التي استطاع قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات تحقيقها في الدولة، مشيراً إلى أن تضاعف أعداد الشركات المشاركة بالمعرض بنسبة 400 في المئة منذ عام 1993، في حين ارتفعت أعداد الدول بنسبة 250 في المئة في الفترة ذاتها، كما ارتفعت أعداد الزوار بنسبة 500 في المئة من جميع أنحاء العالم، أما المساحات الكلية المخصصة للعروض فقد ارتفعت بنسبة 900 في المئة مقارنة مع الدورة الأولى للمعرض.

وبيـّن أن الدورة الحالية للمعرضين، شهدت تحقيق العديد من الأرقام القياسية، حيث ارتفعت المساحة الكلية للمعرضين بنسبة 26 في المئة لتصل إلى 168 ألف متربع مربع، كما ارتفع عدد الشركات العارضة بنسبة 6 في المئة ليصل إلى 1310 شركة، حيث تمثل الشركات الدولية ما نسبته 85 في المئة من عدد الشركات الكلي، في حين وصل عدد الشركات المحلية العارضة إلى 170 شركة وتمثل ما نسبته 15 في المئة من المجموع الكلي للعارضين.

وارتفعت أعداد الدول المشاركة بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 62 دولة مقارنة مع 57 دولة في دورة العام 2017، كما ارتفعت أعداد الأجنحة الوطنية المشاركة بنسبة 18 في المئة لتصل إلى 33 جناحاً مقارنة مع 28 جناحاً في الدورة الماضية.

كما ارتفعت المساحات المخصصة للعروض في (نافدكس 2019) بنسبة 52 في المئة لتصل إلى 45 ألف متر مربع، كما ارتفع عدد الشركات العارضة ليصل إلى 113 شركة، كما ارتفع عدد القطع البحرية المشاركة بنسبة 66 في المئة ليصل إلى 20 قطعة عسكرية بحرية من 15 دولة.

غالبية صفقات الدورة السابقة نفذت

أكد اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي رداً على سؤال لـ«الخليج»، أن غالبية الصفقات التي أبرمتها القوات المسلحة في دورة أيدكس الماضي والتي بلغت قيمتها 19,7 مليار درهم، تم تنفيذها ونسبة منها في طور التنفيذ، مشيراً إلى أن الصفقات تنفذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه في الصفقات.

من جانبه توقع اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، زيادة حجم الصفقات في دورة أيدكس المقبلة.

5 دول تشارك للمرة الأولى

قال اللواء الركن طيار فـارس خلـف المزروعي: إن الدول الخمس المشاركة للمرة الأولى فـي الدورة المقبلة للمعـرض، هـي بيرو وإندونيسيــا وجورجيا وهونج كونج وكولومبيا.

من جانبه قال سعيد المنصوري مدير معرض ايدكس: إن أكبر جناح في المعرض سيكون جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 170 شركة وطنية، والشركة الأكبر لجهة المساحة هي انترناشونال جولدن جروب.

متحف خاص بمناسبة اليوبيل الفضي للمعرض

حول الجديد في الدورة الحالية للمعرضين، بيـّن الظاهري أنه هناك العديد من الفعاليات الجديدة المصاحبة لهما ومنها استحداث المتحف الخاص بأيدكس بمناسبة اليوبيل الفضي للمعرض، وسيتم من خلاله استعراض التطور التاريخي للمعرض من بداية أولى دوراته في العام 1993وعرض العديد من المواد الفلمية والصور الخاصة بدوراته المختلفة. كما تم في الدورة الحالية وللمرة الأولى فتح باب التسجيل للمشاركة من مطلع يوليو/ تموز 2018 للراغبين في الحضور.

إلى ذلك تشهد الدورة الحالية للمعرضين دمج مؤتمر الدفاع الدولي، مع مؤتمر أبوظبي العالمي للأوفست، بهدف تشكيل مؤتمر عالمي شامل يناقش التقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها في مجال الأمن والسلم العالمي.

4 محاور يركز عليها مؤتمـر الدفـاع الدولـي

يشتمل مؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لمعرضي أيدكس ونافدكس 2019 الذي ينطلق بعد غد الخميس على أربعة محاور رئيسية، حيث يبحث المحور الأول في قطاع التوازن الاقتصادي (الأوفست) وكيفية الاستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة في تطوير الصناعات العسكرية الدفاعية، والمحور الثاني: الأمن والاستقرار الشامل والأمن والاستقرار في المناطق المأهولة والمدن الذكية، وتأهيل الجيل القادم للتعامل والتعايش في ظل الثورة الصناعية الرابعة، والمحور الثالث فيبحث في الاقتصاد المعرفي،

والمحور الرابع: الابتكار والذكاء الاصطناعي؛ حيث يناقش الخبراء والمفكرين وصناع القرار، الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على جندي المستقبل.

إغلاق جزئي لمدة ساعتين لشارع الخليج العربي

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي، عن إغلاق جزئي لمدة ساعتين على شارع الخليج العربي بمناسبة مؤتمر أيدكس 2019، بدءاً من جسر مصفح وحتى شارع موقب؛ حيث سيبدأ الإغلاق في تمام الساعة 10:30 صباحاً وينتهي 12:30 ظهر يوم الأحد المقبل الموافق 17 فبراير/ شباط.