الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في جبهة باقم بصعدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء:”الخليج 365”، وكالات:



أعلن الجيش الوطني اليمني، أن قواته حررت، أمس الاثنين، مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة؛ بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن قائد محور علب العميد ياسر مجلي قوله: «إن قوات من اللواء 63، واللواء التاسع مشاة جبلي، حررت جبل ردمان المطل على خط إمداد جبهة باقم، وقامت بتحرير ما تبقى من قرى آل زماح»، كما أكد أركان حرب المحور العميد أديب الشهاب، أن قوات الجيش الوطني أطلقت عملية عسكرية نوعية؛ لدحر الميليشيات في جبهة باقم، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

في الأثناء، استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، أمس، تحركات لميليشيات الحوثي، في جبهة نهم شرقي محافظة صنعاء. وذكر إعلام الجيش، أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيات في منطقة حريب نهم، كانت في طريقها إلى الجبهة. وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيات، ومصرع وإصابة من كان على متنها.

وأفادت مصادر محلية عن سيطرة قبائل حجور على جبل القيم، وتباب القمامة المطلة على سوق العبيسة في محافظة حجة. وأضافت ‏المصادر عن تطهير مواقع كانت تتبع للحوثيين في بني جحاف؛ وبني الدريني في القيم، والحديتين في العبيسة، وهي الآن تحت سيطرة المقاومة. هذا وقد شن طيران التحالف، مساء أول أمس الأحد، غارتين استهدفتا أحد مواقع الميليشيات في المندلة شرقي العبيسة، ومركبة عسكرية محملة بعدد من العناصر الحوثية، وذخائر كانت في طريقها من قفلة عذر عمران إلى موقع ‫المندلة. يذكر أن المواقع التي تم تحريرها هي عبارة عن سلسلة جبلية وتباب كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية، وتستهدف أبناء ‫العبيسة منها.

إلى ذلك، تفقد الفريق الركن علي محسن صالح نائب الرئيس اليمني، الأوضاع الميدانية، وأحوال المقاتلين في محافظة مأرب. ونقل نائب رئيس الجمهورية، خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، تحيات عبدربه منصور هادي، وتوجيهاته بمضاعفة الجهود الميدانية.

والتقى نائب الرئيس خلال جولته التفقدية بقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، إلى جانب عدد من القادة العسكريين، واستمع منهم إلى المستجدات الميدانية، وسير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، معبراً عن بالغ الشكر والتقدير لتضحيات الجيش، وللأشقاء في دول التحالف بقيادة السعودية ومساندة دولة الإمارات، وما يقدمه التحالف من دعم مستمر على مختلف الصعد في سبيل إنهاء المشروع الإيراني، والتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني.