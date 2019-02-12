تسلط «الملالي» يهيئ لانفجار شعبي وشيك في إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترجمة: محمد هاني عطوي

منذ أربعين عامًا، أي في عام 1979، انتفض الشعب الإيراني ضد سلطة الشاه، مما أدى إلى وصول رجال الدين «الملالي» إلى الحكم. واليوم، وبعد صراع دام 8 سنوات مع العراق، وانتفاضة شعبية في عام 2009 وعقود من العقوبات الاقتصادية، التي تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب السياسة الأمريكية، أصبحت قدرة النظام الإيراني على الصمود محل شك.

لقد مرت احتفالات الذكرى السنوية، وسط تجاهل كبير من جماهير الشعب الإيراني، على الرغم من احتشادها بالاستعراضات العسكرية. ويؤكد الباحث لدى مركز «يتوبيا» جوناثان بيرون: «السكان اليوم مشغولون في أماكن أخرى، غير الذكرى السنوية للثورة التي تعكس حالة بلد لم يعد موجودًا تقريباً، فإيران في 2019 لا علاقة لها بإيران 1979»، لأن الإيرانيين يطلبون قبل كل شيء أن تضمن لهم الدولة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

وإيران، التي ثارت على نظام الشاه الاستبدادي، وعلى حكم جهاز السافاك التابع لذلك النظام، تعيش الآن واقعًا أمنيًّا لا يقل في فظاعته وممارساته، عما كانت تقوم به أجهزة الأمن تحت حكم الشاه. فهناك يومياً عشرات من أحكام الإعدام التي تُنفَّذ في إيران وهناك آلاف من سجناء الرأي الذين تعجّ بهم السجون الإيرانية. وتحولت الثورة، التي كانت حركة عامّة شارك فيها مختلف التيارات والأحزاب السياسية، بعد هذه السنوات إلى دكتاتورية، أقسى وأفظع من دكتاتورية الشاه ويمكن القول إنها تحوَّلت إلى بديل يترجم الأطماع السابقة للشاه، بل ويكرّسها ويوسعها، تحت ستار تصدير الثورة، والتمدّد إلى دول الجوار، من خلال إذكاء النعرات الطائفية والمذهبية، أو التدخل المباشر، تحت ذرائع شتّى، بشؤون المنطقة وخصوصياتها. وتبين أن إيران تحاول استثمار مواردها في الاتجاه الخاطئ، وخصوصاً في بناء ترسانة عسكرية بذريعة محاربة «الأعداء»، لكن هدفها الواضح هو التمدد في الإقليم، وافتعال الحروب وخلق الأزمات في دول الجوار.

ويضيف بيرون، أن الولايات المتحدة تهدف من خلال العقوبات إلى إسقاط النظام، عبر سياسة الإنهاك التدريجي وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، ثم انهيار النظام تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية. ولكنه أشار إلى تعقيدات في مرحلة ما بعد سقوط النظام تتمثل خصوصاً في إيجاد البديل الملائم لحكم الملالي الذي استمر أربعة عقود.

وباختصار يعيش الإيرانيون بعد 40 عامًا من ثورة الخميني على الشاه، ثورة على تلك الثورة. والوضع ينذر بانفجار شعبي لا تبقى حدوده في طهران، بل سيمتد لمختلف المناطق، لأن إيران تحوّلت برمّتها إلى سجنٍ كبير، والإيرانيون يترقبون لحظة الخلاص تلك بفارغ الصبر. ويحاولون من خلال الشبكات الاجتماعية والإنترنت، تنبيه أوروبا والولايات المتحدة، إلى أنهم لا يريدون مثل هذا النظام الذي قادهم إلى طريق مسدود.