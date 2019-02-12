«زايد للكتاب» تعلن القائمة القصيرة ل «المؤلف الشاب» و«أدب الطفل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة القصيرة لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة في دورتها الثالثة عشرة، حيث اشتملت قائمة المؤلف الشاب على ثلاثة أعمال تم اختيارها من بين 12 عملاً من القائمة الطويلة، وكذلك اشتملت القائمة القصيرة لفرع أدب الطفل والناشئة على ثلاثة أعمال تم اختيارها من أصل 10 أعمال من القائمة الطويلة.

تضم القائمة القصيرة لفرع المؤلف الشاب رواية «حَمامُ الدار.. أحجية ابن أزرق» لسعود السنعوسي من الكويت، الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات ضفاف عام 2017، وكتاب «المعرفة والسلطة.. في الاقتراب من عوالم ميشيل فوكو» لعمر التاور من المغرب، الصادر عن دار مقاربات للنشر والصناعات الثقافية عام 2018، وكتاب «روح القيم وحرية المفاهيم.. نحو السير لإعادة التّرابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية» لعبد الرزاق بلعقروز من الجزائر، الصادر عن المؤسّسة العربية للفكر والإبداع عام 2017. أما فرع أدب الطفل والناشئة، فتضم القائمة القصيرة كلاّ من قصة «أنا لست أنت» لجيكر خورشيد من سوريا، الصادرة عن دار الحدائق عام 2018، وقصة «أحلم أن أكون خلاط إسمنت» لحسين المطوع من الكويت، الصادرة عن دار الحدائق عام 2018، وقصة «أين منقاري؟» ليارا بامية من الأردن، الصادرة عن ورشة فلسطين للكتابة عام 2018.

يذكر أنّ فرع المؤلف الشاب استقبل 365 مشاركة هذا العام، بينما استقبل فرع أدب الطفل والناشئة 168 مشاركة.