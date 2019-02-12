«غرفة الشارقة» تطلق الدورة الثانية من «اكتشف كيرلا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع جريدة «مادهيامام»، عن إطلاق فعاليات الدورة الثانية من المعرض الهندي التجاري الثقافي السنوي «اكتشف كيرلا» بمركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، بحضور جمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسلطان البح ممثلاً عن إكسبو الشارقة، وحمزة عباس رئيس تحرير جريدة «مادهيامام».

وأكد جمال بوزنجال أن معرض «اكتشف كيرلا» سيمهد الطريق لتطوير التبادل التجاري والثقافي بين البلدين، مشيراً إلى أن رعاية الغرفة للمعرض تندرج ضمن مساعي الغرفة لتقوية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وولاية كيرلا الهندية، ودفع العلاقات إلى مراحل متقدمة و آفاق أرحب وتوسيع قاعدة التعاون في مختلف المجالات.

وأشار بوزنجال إلى أن شراكة الغرفة في تنظيم المعرض تنبع من الحرص على مواصلة عملها في توسيع شراكاتها وعلاقاتها مع مختلف الجهات الاقتصادية في الشارقة مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، لافتاً إلى أن تنظيم المعرض يأتي ترجمة للتعاون القائم بين الغرفة وجريدة «مادهيامام» في إقامة فعاليات اقتصادية متخصصة تدعم العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين الصديقين.

و يساعد معرض «اكتشف كيرلا» على توطيد العلاقات التجارية والثقافية بين الإمارات وولاية كيرلا الهندية، وتوسعها إلى آفاق جديدة، ويعد منصة للتعريف والترويج لمناحٍ مختلفة من الواقع الاقتصادي والثقافي والإنساني لجمهورية الهند وولاية «كيرلا» على وجه الخصوص، وذلك من خلال الفعاليات الثقافية ومهرجان المأكولات والمعرض التشكيلي لعدد من الفنانين، إضافة إلى السوق المباشر للجمهور.

وقد سجلت الدورة الأولى من المعرض العام الماضي رقماً قياسياً بعدد الزوار؛ إذ بلغ عددهم نحو 160 ألف زائر، بحيث تحول المعرض إلى أكبر مهرجان هندي في الشرق الأوسط.

وسيوفر اجتماع رجال الأعمال الذي سيعقد كجزء من المهرجان، بالاشتراك مع «لولو الدولية»، الفرص لأصحاب الشركات والمحترفين في مجال الأعمال والخبراء الماليين والدبلوماسيين، الذين سيقدمون أفكارهم وتجاربهم وتوجيهاتهم للشركات الناشئة، والطلاب، وجميع أصحاب المصلحة.

وعلى هامش «اكتشف كيرلا» سيتم تنظيم معرض توظيف للباحثين عن العمل، كما سيكرم «منتدى الأفلام» المغنية كي إس تشيترا، إضافة إلى فعاليات متنوعة، وتوزيع جوائز التميز لسيدات الأعمال المتميزات من الهند والإمارات، ومهرجان الطعام الهندي.