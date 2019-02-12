«اقتصادية الشارقة» تنظم رحلة لمنطقة مليحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، رحلة إلى «مركز مليحة للآثار»، بحضور سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة؛ وذلك لتكريم فريق معرض ريادة الأعمال الوطنية السابع في المنطقة الشرقية على جهودهم، ودورهم الفاعل في إنجاح المعرض.

وهدفت الرحلة إلى تكريم فريق المعرض في بيئة مغايرة تخلق لهم جواً مملوءاً بالكثير من المرح والمتعة، وإتاحة المجال أمامهم؛ لقضاء أوقات اجتماعية، بعيداً عن بيئة العمل الرسمية، والتعرف إلى المناطق السياحية في إمارة الشارقة.

وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «إن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار الخطة الاستراتيجية للدائرة؛ الهادفة إلى نشر السعادة والإيجابية، والعمل بروح الفريق، وتوفير بيئة محفزة للموظفين، وإتاحة المجال أماهم، لقضاء أوقات اجتماعية مرحة، بعيداً عن بيئة العمل الرسمية، ما يسهم في الانسجام بين الموظفين، وينمي بينهم مشاعر الأخوة والتعاون».

وأكد أن تكريم الموظفين يرفع معدلات الرضا الوظيفي للعاملين، ما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية، ويعزز روح الانتماء.

وفي ختام الجولة الخاصة ب«مركز مليحة للآثار» عبّر الموظفون عن سعادتهم بهذه الجولة، التي اعتبروها ترويحاً عن النفس، بعيداً عن ضغوط العمل، كما ثمنوا الإنجازات التي تحققت في «مركز مليحة للآثار»؛ وذلك لاستكشاف تاريخ دولة الإمارات، والتعرف إلى نمط الحياة التقليدية التي كان يعيش فيها سكان المنطقة في تلك الفترة الزمنية.