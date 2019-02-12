شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند يسلّم سلطان الجابر جائزة أفضل إنجاز شخصي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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قدم ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، أمس، جائزة أفضل إنجاز شخصي في قطاع الطاقة للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، تقديراً لمساهمته البارزة في قطاع النفط والغاز العالمي والطاقة بشكل عام، وذلك خلال مؤتمر الطاقة «بتروتك» المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي.

يأتي منح الجائزة للدكتور سلطان أحمد الجابر تكريماً لجهوده الدؤوبة واعترافاً بإنجازاته البارزة في وضع آلية عمل ونموذج استباقي لما ستكون عليه شركات النفط الوطنية في المستقبل، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين «أدنوك» وأسواق النمو الرئيسة بما في ذلك جمهورية الهند.

وأشاد تقرير الجائزة بالنقلة النوعية التي يجري تنفيذها في «أدنوك» والتي تشمل المواكبة الاستباقية للمتغيرات، وتنفيذ جهود التطوير والتحديث والحوكمة المؤسسية على نطاق كبير وضمن مسارات متعددة بشكل متزامن.

وقال رئيس وزراء الهند: «أهنئ الدكتور سلطان أحمد الجابر على مساهمته المهمة في قطاع الطاقة ونظرته المستقبلية لتطوير وتحديث هذا القطاع الحيوي».

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تعكس هذه الجائزة المرموقة جهود»أدنوك» الهادفة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق نقلة نوعية شاملة وترسيخ مكانتها الرائدة كشركة نفط وغاز تستشرف المستقبل وتسعى إلى تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة، لا سيما في الأسواق الآسيوية ذات معدلات النمو المرتفعة، بما في ذلك جمهورية الهند الصديقة، حيث تحرص أدنوك على المساهمة في توطيد أواصر التعاون بين دولة الإمارات والهند من خلال تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع شركات الطاقة الهندية».

وأضاف: «تأتي هذه الجائزة تقديراً للجهود الجماعية الدؤوبة والمتفانية والمخلصة لجميع كوادر»أدنوك» وفرق العمل والتي يبذلونها لترسيخ ثقافةٍ تركز على الارتقاء بالأداء المتميز والتوسع في توظيف التكنولوجيا الرقمية. ونحن في»أدنوك» نحرص على استخدام المنصات الرقمية والتحليلات المتقدمة للكشف عن حلول جديدة تسهم في الارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة على مستوى المجموعة، وكذلك تمكين كوادرنا البشرية من تطبيق أحدث التقنيات في مختلف مجالات ومراحل الأعمال، كما أننا نعمل في الوقت نفسه على توسيع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات وجذب الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي».

و قال دارمندرا برادهان، وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند: «من خلال قراءته الدقيقة للتحول الجذري في الطلب على الطاقة بين الاقتصادات الصاعدة في آسيا، وخاصة الهند، وقال أعاد سلطان الجابر صياغة طبيعة العلاقة بين المشترين والبائعين لتصبح مرتكزة على أسس استراتيجية راسخة».

مسعى لتوسيع استثمارات المصب

قال سلطان الجابر إن «أدنوك» تسعي لزيادة الاستثمار في أصول المصب، لاسيما التكرير والبتروكيماويات، في أماكن استراتيجية مثل الهند لإيجاد منفذ مستقر لنفطها. وقال للصحفيين على هامش مؤتمر بتروتك «الهند ليست مجرد سوق مهمة لنا. الهند شريك استراتيجي مهم للإمارات، في جميع القطاعات والطاقة أحدها».

وأضاف أمام المؤتمر: «التوسع في الاحتياطي الاستراتيجي سيكون أحد البنود على جدول الأعمال الذي سنناقشه مع أصدقائنا المهمين في الهند».

أدنوك هي الشركة الأجنبية الوحيدة التي أبرمت صفقات تخزين في منشآت الاحتياطي الاستراتيجي بالهند، ولها اتفاق تخزين آخر بمنشأة مانجالور الاستراتيجية في كارناتاكا.(رويترز)