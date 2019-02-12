شكرا لقرائتكم خبر عن طبعة ألمانية من «بقوة الاتحاد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدرت طبعة جديدة من كتاب «بقوة الاتحاد: صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. القائد والدولة» باللغة الألمانية.
ويأتي إصدار هذه الطبعة ضمن اهتمامات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بتاريخ وتجربة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الفريدة في الحياة والحكم، وإحياء إرثه الطيب من القيم والمبادئ التي تمثل معيناً لا ينضب في حب الوطن والانتماء إليه.
وكانت أول طبعة من الكتاب صدرت سنة 2004، وكانت باللغتين العربية والإنجليزية، ووصل عدد اللغات التي طبع بها الكتاب إلى تسع لغات وهي « العربية، و الإنجليزية، و الكورية، والإيطالية، و الفرنسية، والمونتينيجرية، و الروسية، و الأردية، والألمانية». «وام»
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