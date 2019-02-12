جائزة دبي للقرآن تشارك في معرض الدار البيضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في المغرب، التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 17 فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 700 عارض من 42 دولة. وذكر المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بأن المشاركة في هذه الدورة من المعرض تأتي تأكيداً وحرصاًَ لاستمراريتها ومشاركتها الدائمة والمتميزة في المعارض الدولية وللتعريف بأنشطتها وبرامجها المتجددة.

وقال: «إن الجائزة تشارك بمجموعة كبيرة ومتميزة من إصداراتها المتنوعة التي جاوزت أكثر من 116عنواناً في مجال الدراسات القرآنية والإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية والسيرة النبوية العطرة الشريفة». وأضاف: «إن جناح الجائزة يضم أيضاً بعض الكتب التوثيقية التي تعرف ببرامج وفروع الجائزة ونشاطاتها التي تجرى على مدار العام، وذلك حتى يتمكن الزوار من الاطلاع على مكانة الجائزة المتميزة وسمعتها الطيبة على الصعيد المحلي والعالمي، كما سيقوم الجناح بتوزيع بعض الكتيبات والإصدارات المتنوعة وبعض الهدايا الأخرى للجمهور».