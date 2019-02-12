«سيد الخسارات».. رواية تختبر الشخصيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تضع الروائية فاطمة العمار شخصياتها في رواية «سيد الخسارات» في فعل الاختيار، وذلك من خلال الحوارات التي يقدّمها النص الروائي، عبر صوت واحد، هو صوت السارد الكلي العارف بالجوهر الحقيقي للشخصيات السردية المتعددة، بدءاً ب «عبد العليم» الأستاذ الجامعي في قسم الأحياء (كلية العلوم)، وزوجته «لمياء» التي لا تُخيب توقعاته؛ المرأة التي تفهم ما يريد زوجها، في مقابل زوج يفهمها، ولكن دون أن يحبها.

زوجان عرفا كيف يحافظان على الصورة المثالية للزواج، بينما هما في الحقيقة يعيشان كل واحد في عالِمه الخاص. بينما «فيصل» و«جمانة» فيبدو أنهما أكثر جرأة يعيشان حبهما وسط الهمز واللمز من الأصدقاء والمجتمع، وأما «علي» و«سيرين» فعلاقتهما مشوشة، تبدو المرأة في هذه العلاقة أقوى، فهي تضع الرجل في امتحان دائم، يخاف من فقدانها، ليصل معها «علي» إلى قناعة أن هناك نسختين من «سيرين»، نسخة يحبّها ويعشقها، ونسخة أخرى لا تُحتمل تجعله يحذر منها، ويفضلّ أن يُبقي على مسافة ما.

اصطنعت فاطمة العمار لروايتها تقنية غير تقليدية، تتعدد فيها الحكايات ضمن الحكاية الواحدة، أما الأهم فيكمن في قدرة الرواية على اتخاذ عنصر الحياد في رؤية الشخوص للعالم الذي يعيشون وسطه، ومن ثم تهيئة مجال رحب لممارسة التأويل الذاتي للمتلقي، عبر مهارات الحوار، ومقومات الإيهام بالواقعية، فضلاً عن استلهام سمات جمالية جديدة في الروي، تُسهم في تكوين صيغ بارعة لعلاقات التقابل والتفارق في الفضاء الحاضن للحقيقة الإنسانية.