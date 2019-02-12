شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للإبداع المسرحي» إلى المنصور.. و«الأيام» تكرم غلوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

فاز الفنان الكويتي محمد المنصور، بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الثالثة عشرة (2019)، تقديراً لمسيرته الإبداعية التي استهلها في النصف الأول من ستينات القرن الماضي، واحتفاء بتجاربه المتميزة، سواء في المسرح أو في دراما التلفزيون والسينما.

وتأسّست جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سنة 2007، استكمالاً لجهود الشارقة الداعمة والمحفزة لمبدعي المسرح العربي المميزين في اختصاصاتهم المتعددة.

ودرس المنصور الموسيقا في «معهد المعلمين» عام 1969، كما درس الإخراج التلفزيوني في «معهد سيدو» في إنجلترا عام 1971، وفي عام 1972 حصل على شهادة البكالوريوس من «المعهد العالي للفنون المسرحية» في الكويت.

وخلال مشواره مع التمثيل، شارك في أكثر من (40) مسلسلاً تلفزيونياً، وفي العديد من العروض المسرحية المشهورة، وارتبطت بداياته فوق الخشبة، بالمخرج الكويتي الراحل صقر الرشود (1941 1978)، إذ شارك في العديد من أعماله، مثل: «المخلب الكبير» 1965، و«بخور أم جاسم» 1970، و«الدرجة الرابعة» 1971، و«على جناح التبريزي» 1975، و«حفلة على الخازوق» 1975، و«عريس لبنت السلطان» 1978.

ويتسلّم المنصور الجائزة في حفل افتتاح الدورة 29 من أيام الشارقة المسرحية التي ستنظم في الفترة من 19 إلى 27 مارس/ آذار المقبل، كما تقام ندوة حول تجربته، بمشاركة نقاد ومسرحيين من مختلف أنحاء الوطن العربي، إضافة إلى إصدار كتاب يرصد مسيرته منذ انطلاقتها.

على صعيد متصل، تحتفي أيام الشارقة المسرحية في دورتها المقبلة بالفنان الإماراتي حبيب غلوم بوصفه «الشخصية المحلية المكرمة»، تثميناً لجهوده المتنوعة التي أثرت المسرح المحلي، سواء عبر أبحاثه، أو من خلال عمله كممثل ومخرج وكاتب.

وغلوم، من مواليد 1963 (رأس الخيمة)، نال عام 1987 درجة البكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، كما حاز دبلوم الدراسات العليا في الإخراج الدرامي من أكاديمية الفنون في القاهرة 1993، ثم شهادة الماجستير من الأكاديمية 1995، وفي سنة 1999 حصل على درجة الدكتوراه في الأدب المسرحي من جامعة مانشستر البريطانية.

وأخرج غلوم العديد من العروض المسرحية، مثل: «المنديل»، «المصير»، «أغنية الأخرس»، «أوبريت درة المدائن»، «البشتخته»، «عايشة»، «ثلاث صرخات»، «بهلول»، «سيد القبو»، «أوبريت زاد زايد»، و«أوبريت خليفة نفداك».

كما شارك ممثلاً في عدد من الأعمال المسرحية، مثل: «واقدساه»، «المهرجون»، «الخوف»، «الطوفة»، «وما كان لأحمد بنت سليمان»، وغيرها.

ومن مؤلفاته البحثية: «جهود المخرجين في تأسيس وتطوير المسرح في الإمارات» 1996، «تأثير المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على المسرح الخليجي» 2000، «المختصر المفيد في المسرح العربي: مسرح الإمارات» 2009، كما كتب مجموعة من النصوص المسرحية، مثل: «هموم صغيرة» 1982، «أغنية الأخرس» 1988، «المصير» 1989، و«عايشة» 1999.