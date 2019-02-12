كامل يوسف حسين يحاضر عن مستقبل الثقافة الإماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظم مركز جمال بن حويرب للدراسات، أمس الأول، محاضرة بعنوان «مستقبل الثقافة في الإمارات» قدمها المترجم والكاتب كامل يوسف حسين، رئيس قسم الترجمة في صحيفة «البيان» سابقاً، بحضور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس المركز، ولفيف من المثقفين والكتاّب.

أدار المحاضرة الشاعر والصحفي حسين درويش معرّفاً بالمحاضر الذي يعد أحد أبرز المترجمين العرب، وإليه يعود الفضل في تعريف القارئ العربي بقامات روائية كبيرة أمثال الياباني يوكيو ميشيما والأمريكي بول أوستر.

وأكد المحاضر أن ملامح المشروع الثقافي الإماراتي لابد أن ينطلق من هوية محلية ، ويأخذ في الاعتبار خصوصية العمل الثقافي، وأن يكون إسلامي الروح، عربي القسمات، عصري الأدوات والأساليب، وألاّ يكون تقليداً لأي نموذج آخر في التنمية الثقافية، وقال: «نريد لهذا المشروع أن يحلق عالياً ليستقطب الاهتمام، ويدفع الآخرين إلى استلهام مقوماته وعناصره وأفكاره».

وأوضح المحاضر أن كتابه «مستقبل الثقافة في الإمارات» مرّ برحلة صعبة لنقله من إطار الفكر إلى كتاب يتداوله القراء، ثم واجه صعوبات في النشر بعد اعتذار أكثر من مؤسسة ثقافية في الإمارات عن نشره، بسبب خلافات حول بعض أجزائه، إلا أن الكتاب رأى النور أخيراً داخل الدولة، لإصراره على طباعته في الإمارات، رغم أن مؤسسات ثقافية في الكويت وعُمان رحبت بطباعته.

وأعرب عن أمله أن يتم إعادة طبعه مرة ثانية، ومناقشته بصورة مفصلة من قبل الدوائر الثقافية المعنية في الدولة، لكونه الكتاب الأول الذي يتحدث عن مستقبل الثقافة في الإمارات، ويركز على التنمية الثقافية، وما هي الآلية والمنهج لحل مشاكل الحياة الفكرية.

وحول أبعاد كتابة هذا المؤلف أشار كامل يوسف إلى أن أولها يمكن تصوره في إطار سيرة حياة هذا الكتاب الذي تكاملت أبعاده الفكرية في 20 مارس/‏ آذار 2009، ومن ثم بدأت الرحلة الصعبة لنقله من إطار فكري إلى كتاب بين أيدي القراء، وليست من قبيل المصادفة أن أكثر من مؤسسة ثقافية في الإمارات اعتذرت عن عدم نشره لخلافات مع رؤية الكاتب، وبصفة خاصة في الجزء الأخير المتعلق بملامح مستقبل التنمية الثقافية في الدولة.

أما البعد الثاني فيتعلق بالعناصر التي يستمد منها الكتاب، وهي: أنه يتصدى لنيل شرف الريادة في تناول موضوعه، ويستمد مبرر وجوده من تصور واضح وأصيل حول الثقافة في الإمارات، ويؤثر الابتعاد عن العموميات مركزاً على التنمية الثقافية، كما أنه يعد رافداً من روافد الجهود المؤكدة لتأصيل هوية الإمارات.

ثم ناقش الحضور ما طرحه كامل يوسف خلال المحاضرة، حيث أكد جمال بن حويرب ضرورة بلورة مفهومي الثقافة والتنمية، كما العلوم والمعرفة، واصفاً كلمة الثقافة بالمصطلح المطاطي لكل من لا يفهمه.

وأشار ابن حويرب إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات الأهلية في المجتمع وعدم الاعتماد كلياً على المؤسسات الحكومية في نهل المعارف، وتنظيم الأحداث ودعم الحراك الثقافي في الدولة.