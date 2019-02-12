تلفزيون الشارقة يطل على المشاهدين بشعاره الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطل تلفزيون الشارقة على مشاهديه أمس بشعاره الجديد الذي يحمل رمز الصقر في إشارة إلى مكانته في القمة، والرؤية الثاقبة التي يتميز بها، والقدرة على تحديد الأهداف.

والشعار الجديد جزء من التغييرات والتحديثات التي تتماشى مع المرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بتأسيس «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون»التي أُلحقت بمجلس الشارقة للإعلام، لتواصل مسيرة مؤسسة الشارقة للإعلام، في الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي في الإمارة.

وضمن التحديثات أيضاً، أدخلت إدارة تكنولوجيا الهندسة في الهيئة، العديد من التحسينات التقنية على معدات عملها؛ إذ أضافت شاشات جديدة إلى ديكور استوديو الأخبار الجديد، إضافة إلى شاشة «فيديو وول» جديدة، وتحضير استوديو الهيئة رقم 5 ليكون الاستوديو الأساسي لبرنامجي «الخط المباشر» و«الخط الرياضي»، فضلاً عن إضافة شاشات إلى بعض ديكورات الاستوديوهات الكبرى للبرامج الجديدة.

من التحديثات التي شهدتها قنوات وإذاعات الهيئة بمناسبة انطلاق هويتها الجديدة، نقل بث إذاعتي الشارقة، والقرآن الكريم في خورفكان إلى موقع جديد يساهم في تحسين قوة وانتشار الإشارة، إلى جانب تقوية بث إذاعة الشارقة على التردد 94.4 من 10 إلى 20 كيلوواط، ونقل إرسال الإذاعة الإنجليزية Pulse 95، إلى محطة إرسال الخان مما يزيد ويحسّن من قوة وانتشار الإشارة، فضلاً عن بث إذاعة الشارقة في أبو ظبي والعين من خلال أجهزة إرسال جديد خاصة بالهيئة.

وتبعاً للتطور والتوسع، تطرح شبكة إذاعات وقنوات الهيئة مجموعة من البرامج الجديدة، فتقدم قناة الشارقة برنامجي «ويبقى المسرح»، الذي يتناول قضاياه وفرقه في الدولة، والمهرجانات التي تحتضنها الشارقة، و«الفرضة»، الذي يسلط الضوء على رواة التراث الشعبي وينقل تجاربهم وذاكرتهم للأجيال الجديدة، استحدثت القناة «أوائل الطلبة»، وهو برنامج مسابقات ثقافية منوعة يستهدف طلاب وطالبات المدارس الخاصة في الشارقة، والبرنامج الديني«ثم اهتديت»، الذي يستقبل المسلمين الجدد.

وتطلّ قناة الوسطى على جمهورها بباقة متنوعة تشمل، البرامج الاجتماعية، والترفيهية والدينية المعززة لرسالتها في تقديم محتوى إعلامي يجمع بين الماضي الأصيل وحداثة الفكر والعلم والبناء المجتمعي. وتقدم قناة الشرقية، حزمة من البرامج التي تتناول المجالات الثقافية، والتراثية، والاقتصادية، والاجتماعية، والترفيهية، والدينية.