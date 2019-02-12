«مظلة التسامح والتعايش» تُحيي ذكريات الماضي المرتبطة بشجرة الرولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: فدوى إبراهيم

أكد المحاضرون في الحلقة النقاشية «الرولة.. مظلة التسامح والتعايش»، ضرورة إحياء ذكريات الماضي المرتبطة بشجرة الرولة التي كانت تمثل التجمع الإنساني والاجتماعي لأهالي الشارقة والإمارات، وذلك بإقامة الأنشطة التراثية في مكانها القديم، وجمع الأسر، وسرد الحكايات عنها وعما كان يدور في تلك الحقبة الزمنية، وتعزيز قيم التآخي والتسامح وتعزيز القيم التراثية.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الدورة الرابعة للبرنامج السنوي «الحصن في الذاكرة»، الذي نظمته أمس، هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون مع حصن الشارقة تحت شعار: «الرولة.. مظلة التسامح والتعايش»، لتسليط الضوء على المنطقة، وتعريف الحضور بأهمية ساحة الرولة، باعتبارها ملتقى أهالي الشارقة، وكونها المنطقة التي شهدت العديد من الأحداث التاريخية والاجتماعية.

وشارك في البرنامج إلى جانب منى المخشب، أمين حصن الشارقة، الباحث والشاعر سلطان بن غافان من معهد الشارقة للتراث، ورندة جعرور، مهندسة إنتاج زهور من بلدية دبي، وفاطمة المغني خبيرة وباحثة في التراث الإماراتي، والدكتور سيف البدواوي باحث متخصص في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، والمستشار عبيد بن صندل من معهد الشارقة للتراث، والراوية آمنة علي «راوية مجال تراث الإمارات»، والباحثة لطيفة المطروشي.

وقالت منى المخشب: «انطلق برنامجنا في هذا العام، متناغماً في عنوانه مع عام التسامح، الذي شكلت ساحة الرولة عنواناً رئيسياً له منذ العام 1567، باستقبالها واحتضانها للآخرين، لتعزز من إمارة الشارقة بوصفها أرضاً للتسامح». ونوه عبيد بن صندل بأن شجرة الرولة، تمثل الكثير لذاكرة أهالي الشارقة والإمارات الأخرى، حتى وصل صيتها إلى دول الخليج، فكانت تمثل المرجع الأول لحضور الناس وتجمعهم في كافة المناسبات، وتعد محطة للألعاب الشعبية للفتيان والفتيات اللاتي كن يعلّقن حبال «المريحانة» في أغصانها السبعة، فتحتمل ما لا تحتمله أي شجرة أخرى.

واستذكر سلطان بن غافان في حديثه، المرة الأولى التي جلس فيها تحت شجرة الرولة وكانت في العام 1966 خلال عيد الفطر، وحينها كان قاصداً مع عدد من الأشخاص سينما مرشد بدبي، وكانت الرولة محطة للانتقال إلى هناك.

وقدمت رندة جعرور نبذة علمية عن شجرة الرولة التي تسمى في ثقافات أخرى «التين الهندي»، و«الجميز»، وأيضاً «بانيان تري»، ويقال إنها شجرة هندية في الأصل، وتعتبر من الأشجار القوية التي تتحمل الطقس الحار والبارد، وتتأقلم مع الرطوبة العالية، وتعد من الأشجار المعمرة التي يتجاوز عمرها 100 عام.

وأعربت فاطمة المغني عن افتخار أهالي الشارقة بشجرة الرولة. وقالت: «أتيت لأول مرة إلى الشارقة وزرت شجرة الرولة، ووجدت فيها مكان تجمع لكافة الفئات العمرية، وتعرفتْ كثير من الأسر إلى بعضها بعضاً تحت هذه الشجرة، وهي ترمز إلى عمق علاقة المواطن بالوطن».

وأشار سيف البدواوي إلى أن الشارقة شهدت توقيع القواسم اتفاقيات السلم مع البريطانيين وكانت شجرة الرولة آنذاك شاهدة، وتكبر مع تقدم وازدهار تاريخ الشارقة.

وذكرت آمنة علي، أن التجمع في العيدين تحت الرولة كان لمدة 7 أيام، وكان المكان يكتظ بالناس من كل الجهات، بينما استندت لطيفة المطروشي في معلوماتها عن الرولة، على ذكريات الآباء والأجداد، مؤكدة أن شجرة الرولة على الرغم من موتها، فإنها ما زالت راسخة في عقول أهالي الشارقة.