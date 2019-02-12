«شمس» تعلن «الفريق الملهم» للتجربة الفنية الإماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» عن أسماء الفريق الملهم للتجربة الفنية الإماراتية وهو المشروع الأول من نوعه في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي على مستوى الوطن العربي، والذي أعلنت عنه «شمس» سابقاً، بالتعاون مع شركة أرب فورمات لاب.

يعتبر مشروع التجربة الفنية الإماراتية فريداً يعمل من خلاله فريق من المبدعين المحترفين في صناعة الأفلام على إلهام المبدعين الحالمين بدخول عالم السينما، وأعلنت «شمس» عن أسماء الفريق الملهم لهذه التجربة والذي يضم نخبة من الكفاءات الإماراتية المبدعة في عالم السينما وهم: المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، الفنان حبيب غلوم، الفنان عبدالله حيدر، الكاتب محمد حسن أحمد، والملحن المصري مصطفى حلواني، ومدير التصوير البولندي مايكل سوسنا. ويطلق هذا المشروع فيلماً سينمائياً إماراتياً عربياً يصنعه الجمهور ضمن مجتمع تفاعلي من المواهب الواعدة في الإمارات تتنافس في كتابة السيناريو والتمثيل والإخراج، كما تتنافس في تقنيات الصوت والتصوير والإضاءة والتأليف الموسيقي والجرافيك وتصميم الديكور.

أكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس» أن مشروع التجربة الفنية الإماراتية يتضمن حدثاً سينمائياً لتكريم الفائزين، هذا بالإضافة إلى فعاليات تدريبية متخصصة وورش عمل، علماً بأن هذا المشروع قد تم تنفيذه في عدد من دول العالم وقد لاقى نجاحاً باهراً وحصل على العديد من الجوائز العالمية من أشهرها جائزة الإيمي العالمية، موجهاً الدعوة لجميع المهتمين والموهوبين بالانتساب إلى هذه التجربة الفريدة من نوعها تحت شعار السينما تبدأ هنا.

وأعرب عن سعادته بأعضاء الفريق الملهم لكونهم كوكبة متميزة من أهم المخرجين والممثلين والكتاب الذين لهم باع طويل في السينما والدراما الإماراتية بشكل خاص والخليجية على وجه العموم، مشدداً على أن هذه الكوكبة ستمنح المشروع أبعاداً جديدة من النجاح والتألق. وأضاف المدفع: تهدف «شمس» إلى تطوير البنية التحتية لصناعة السينما وتنمية كادر الشباب الإماراتي والعربي المتخصص في كافة مجالات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني بمختلف تخصصاته وتحفيز الشركات الناشئة وتدريبها على المدى الطويل وهو ما يعكس هدفنا الاستراتيجي من خلال تنفيذنا لمشروع «التجربة الفنية الإماراتية» والذي تطلق من خلاله مدينة الشارقة للإعلام وللمرة الأولى في العالم العربي سينما يصنعها الجمهور.

وعبرت خلود أبوحمص رئيس مجلس إدارة شركة أرب فورمات لاب عن اعتزازها بالأسماء التي تم اختيارها للفريق الملهم مشددة على أن مشروع التجربة الفنية الإماراتية سيعزز من دور المبادرة المشتركة مع مدينة الشارقة للإعلام لإبراز إبداعات الشباب الإماراتي والعربي وتعزيز دورهم في المجتمع.

وأكد مصطفى العيدروس المدير التنفيذي للعمليات الإنتاجية في شركة أرب فورمات لاب أن الإعلان عن الفريق الملهم يعد الخطوة الأبرز لنجاح هذا المشروع والذي يتضمن إصدار أول فيلم سينمائي إماراتي عربي من قبل الجمهور، وإقامة ورش تدريب متخصصة في السينما، كذلك تنظيم حفل عربي سنوي لتكريم المبدعين في مجالات السينما المختلفة.