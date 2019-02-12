المنصوري والنيادي يستعدان لرحلة الفضاء في غابة متجمدة بموسكو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عبير حسين

وسط أجواء صقيع تنخفض فيه درجات الحرارة إلى العشرات ما دون الصفر ، بدأ رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري، وسلطان النيادي تدريبات قاسية في غابة متجمدة خارج العاصمة الروسية موسكو، استعداداً لسيناريو «الهبوط الاضطراري» الذي قد يلجآن إليه خلال رحلة عودتهما من المحطة الفضائية الدولية والذي سينفذ غالباً فوق سيبيريا، أو القطب الشمالي، وعندها سيضطر الرائدان إلى التعامل مع أجواء شديدة البرودة حتى وصول فرق الإنقاذ التي قد تحتاج إلى فترة من يومين إلى 4 للوصول إليهما.

قدمت «مؤسسة دبي للمستقبل» عبر فيديو مصور بثته منصة «مرصد المستقبل»، لقطات من التدريبات الشاقة التي يخضع لها المنصوري والنيادي وسط الثلوج الكثيفة، وأشارت في البداية إلى أن الموعد المخطط لسفر رائدي الفضاء الإماراتيين إلى المحطة الفضائية الدولية سيكون نهاية العام الجاري في رحلة تستغرق 10 أيام، تفتح آفاقاً جديدة لمستقبل علوم الفضاء في الدولة، وتعد خطوة أولى نحو مشروع طموح يمر بإطلاق المسبار الإماراتي نحو المريخ في عام 2021، وصولاً إلى بناء مدينة إماراتية على سطح الكوكب الأحمر في 2117.

استعرض الفيديو عدة لقطات للمنصوري والنيادي خلال تسلقهما جبالاً شاهقة مكسوة بطبقات جليد سميكة، وأشار إلى أن التدريبات الصعبة على الأجواء المناخية قارسة البرودة كانت ضرورية للرائدين المعتادين على الأجواء الحارة والشمس الساطعة طوال العام، وأكدت التقارير الأولية نجاحهما في التأقلم مع الأجواء الباردة ، وتقديمهما أداءً جيداً يضاهي أداء الرواد الروس والمتدربين الآخرين.