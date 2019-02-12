دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تحديث تطبيق Pushbullet يأتي بتصميم جديد مع دعم الوضع المظلم وأكثر

© Tech World قدمت بواسطة تحديث تطبيق Pushbullet يأتي بتصميم جديد مع دعم الوضع المظلم وأكثر

يُعدّ تطبيق Pushbullet أحد التطبيقات الأولى التي نجحت في تسهيل الوصول إلى إشعارات أندرويد، حيث باستخدام التطبيق يمكن مزامنة هذه الإشعارات مع جهاز الحاسوب والتعامل معها من هناك، في موضوع آخر وعلى مدى العامين الماضيين تباطأ تطوير التطبيق حيث لم يشهد تحديثات كثيرة، ولكن اليوم حصل التطبيق على نهضة وذلك من خلال تحديث رئيسي وكبير أتى معه الكثير من الإضافات الجديدة من على أندرويد.

حيث ستُلاحظ أنه تم إعادة تصميم التطبيق من الألف إلى الياء، وأصبح يعتمد على تصميم ماتيريال ديزاين، فضلًا عن ميزة الوضع الليلي ورموز التكيّف والرموز الجديدة وكل ذلك مع واجهة سهلة التنقل.

وبعد تحميلك للتحديث، ستلاحظ أن اللون الأبيض أكثر مما هو حاصل مع النسخة القديمة، ولكن ما زال اللون الأخضر الذي يعتمده التطبيق متاح في أمكان قليلة، كذلك ستُلاحظ أن قائمة التنقل تم استبدالها بشريط سفلي، على أن يختفي الشريط عند فتح لوحة المفاتيح.

وكما أشرنا هناك الدعم لرموز التكيّف، حيث باستطاعة المستخدم الآن التعديل على شكل ومظهر أيقونة التطبيق الرئيسية، فضلًا عن دعم الوضع المُظلم والذي ينتهجه معظم مطوري التطبيقات هذه الأيام، ومع ذلك هذه الميزة الأخيرة متاحة من على الإصدار المدفوع، أخيرًا تحديث Pushbullet يصل بشكل تدريجي للمستخدمين، حيث يمكنك تحميله بالانتقال الى صفحته من على متجر قوقل بلاي من هنا، أو يمكنك تحميله عبر ملف الـ APK الخاص به من هنا.

التدوينة تحديث تطبيق Pushbullet يأتي بتصميم جديد مع دعم الوضع المظلم وأكثر ظهرت أولاً على عالم التقنية.