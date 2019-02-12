مقتل وأسر 10 من "أنصار الله" في معارك مع الجيش اليمني

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "القوات شنت بإسناد من المقاومة الشعبية هجوماً مباغتا على تجمع لمليشيا الحوثي في مديرية الحشاء غرب الضالع، تمكنت على اثره من السيطرة على عدد من المواقع".

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وأضاف أن "المواجهات أسفرت عن مصرع 5 من المليشيا، وأسر 5 آخرين، فيما استعاد الجيش عربة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة".

وأشار إلى "سيطرة المقاومة الشعبية في الضالع، الأحد، على عدة مواقع في مديرية الحشاء، عقب مواجهات تكبدت خلالها المليشيا 12 قتيلا وجريحا".

يذكر أن تحالفا عسكريا تقوده السعودية يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات عسكرية لدعم قوات الجيش اليمني الموالية لرئيس البلاد عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية، التي تدور منذ آذار/مارس 2015، يعاني اليمن حالياً أسوأ أزمة إنسانية في العالم، فبحسب الأمم المتحدة قتل وجرح آلاف المدنيين ونزح مئات الآلاف من منازلهم، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.