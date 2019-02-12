حريق يلتهم منزلاً بقمة #جبل_جرهم في #مكة

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكنت فرق الدفاع المدني في مكة المكرمة من السيطرة على حريق اندلع في منزل بقمة جبل جرهم، دون وقوع أي إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين من يوم الاثنين الموافق السادس من شهر جمادى الآخرة، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل بقمة جبل بطلعة شارع جرهم بشارع المنصور.

وأضاف الشريف: “كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في منزل شعبي مكون من دور واحد تقدر أبعاده (١٢*١٢) م، يشمل أربع غرف تحتوي على أثاث.

وتمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون امتداده للمنازل المجاورة، ودون حدوث أي إصابات في الأرواح، مضيفاً أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية.