في المواجهات المباشرة #الأهلي يتفوق على #النصر

جدة

يتفوق فريق الأهلي لكرة القدم على نظيره النصر قبل لقائهم يوم غد في قمة مباريات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدد الانتصارات في المواجهات المباشرة بين الفريقين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

ووفق احصائيات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فقد التقى الأهلي والنصل في 21 مواجهة، حقق الأهلي الانتصار في ثمان مواجهات، مقابل ستة انتصارات للنصر، فيما حضر التعادل في سبع مواجهات.

وتعد نتيجة 4/2، و4/3 هي النتيجتين الأكبر في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين، وفاز بها الأهلي موسمي 2014/2015، و2015/2016، فيما كانت النتيجة الأكبر للنصر الفوز 3/1 الموسم الماضي، في الوقت الذي تعتبر نتيجة 3/3 هي الأكبر في التعادلات بين الفريقين والتي حضرت في اللقاء المباشر الثالث في تاريخ المسابقة موسم 2009/2010.

ويعتبر السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في تاريخ المسابقة، حيث نجح في تسجيل ثمانية أهداف خلال تسع مواجهات شارك فيها، من بينها “هاتريك” في مواجهتين، وهدفاً في أول لقاء شارك فيه ضد النصر، وهدفاً في أخر لقاء ضمن الدور الأول من المسابقة الحالية، يقابله محمد السهلاوي الذي يعد الهداف التاريخي الثاني في مواجهات الفريقين برصيد خمسة أهداف من بينها “هاتريك”، وهدفين في مباراتين مختلفين خلال 17 مواجهة شارك فيها.

وفي جدة، نجح الأهلي في تحقيق الفوز في نصف المباريات التي لعبت فيها، فيما فاز النصر مره واحدة، وحضر التعادل في أربع مواجهات.

وسجل الأهلي على أرضه 16 هدفاً، فيما سجل النصر 11 هدفاً، وانتهى أحد لقاءتهم بالتعادل السلبي مره واحدة.

وفي شهر فبراير التقى الفريقين مرتين، الأول أنتهى بالتعادل 1/1 في الرياض، والثاني كسبه النصر 2/1 في جدة.

وفاز الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة) ثلاث مرات من أصل ست مواجهات أقيمت عليه، فيما فاز النصر مرة واحدة، وحضر التعادل مرتين، سجل فيها الأهلي تسعة أهداف، مقابل سبعة أهداف لفريق النصر.