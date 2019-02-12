شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور يشتكون من تكرار إخلاء مدارس شقراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

مشكلة إخلاء المدارس تتواصل وتتكرر في المدارس التابعة لتعليم شقراء بمنطقة الرياض، ففي صباح اليوم الاثنين تم إخلاء المتوسطة الثالثة للبنات بشقراء بسبب انقطاع الماء والكهرباء عن المدرسة.

وفوجئ أولياء أمور الطالبات برسائل على جوالاتهم تفيد بخروج الطالبات بسبب انقطاع الماء والكهرباء عن المدرسة في آن واحد.

وقال أولياء الأمور: خروج الطالبات المبكر يضطرنا لترك أعمالنا لنقل بناتنا لمنازلنا، كما يحرج الكثير منا ممن يرتبط بعمل خارج المحافظة؛ إذ لا يستطيع القدوم للمدرسة وقت خروج الطالبات المبكر.

وأضافوا: انقطاع الكهرباء قد لا يستدعي إخلاء منسوبات المدرسة لاسيما أن الأجواء هذه الأيام تميل للاعتدال، ولكن انقطاع الماء لا يمكن لأحد أن يتحمله؛ لذا نناشد المسؤولين بالاهتمام بتوفير الماء وعمل الإجراءات التي تضمن عدم انقطاعه.

يُذكر أن إخلاء المدارس في شقراء تكرر خلال الفترة الماضية مرات عدة.