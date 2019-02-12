شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. الغرامة والتشهير بمنشأة تبيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوتاً مغشوشة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صاحب مركز خدمات لصيانة وإصلاح إطارات وزيوت السيارات بمكة المكرمة؛ بالتشهير والغرامة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته، وثبوت تورط المنشأة المخالفة في عرض إطارات منتهية الصلاحية، وزيوت غير مطابقة للمواصفات القياسية؛ وهو ما يعد غشّاً وتضليلاً للمشتري بالنظر لما تشكله تلك السلع من خطورة على سلامة مستخدميها.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.