شكرا لقرائتكم خبر عن من أسرة واحدة.. إصابة 4 طلاب بـ«الجرب» في عفيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أُصيب أربعة طلاب من أسرة واحدة بمحافظة عفيف التابعة لمنطقة الرياض بمرض الجرب، حيث أخضعهم فريق طبي وصحي للعلاج، واتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الجميع، وللحيلولة من انتشار المرض.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لإدارة تعليم عفيف بندر الضليعي، أن التقارير الواردة من الفريق الصحي المشكل من مستشفى عفيف والصحة المدرسية بشأن الحالات المصابة بمرض الجرب، تفيد بتماثل حالتين (طالب وشقيقته) للشفاء من المرض بعد أخذ العلاج، فيما تخضع حالتان أخريان مماثلتان للعلاج بمنزلهما، وحالتهما الصحية جيدة.

وأشار إلى أن جميع تلك الحالات من أسرة واحدة، وقد وقف الفريق الصحي على مدارس البنين والبنات بالمحافظة، وأكدت التقارير خلو جميع المدارس من المرض، مؤكداً أن وضع المدارس مطمئن، ولا يدعو للقلق، ومتابع بشكل مستمر من الفريق الصحي بالصحة المدرسية.