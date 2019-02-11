شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران البحرية» يسعف مواطنة عمرها 81 عاماً بجازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:
نقل، عصر اليوم، طيران القوات البحرية مريضة قلب تبلغ من العمر 81 سنة، كانت حالتها حرجة من مستشفى فرسان إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر.
وجاء نقل المريضة التي كانت بحاجة ماسَّة لنقلها من حزر فرسان إلى مستشفى متقدم، حيث تم إنجاز المهمة خلال 45 دقيقة.
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