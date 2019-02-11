بعد اتهام ترامب بالازدراء.. بومبيو: لا نتستر على قتلة خاشقجي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن أمريكا لا تتستر على جريمة مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده مطلع أكتوبر الماضي.

وقال بومبيو رداً على الانتقادات التي تتعرض لها إدارة ترامب بسبب تعاملها مع القضية، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية: "أمريكا لا تتستر على جريمة قتل".

مضيفاً: "لقد تحدث الرئيس بوضوح، وأوضح كل شيء، فعندما تصلنا معلومات إضافية سنقوم بمحاسبة المسؤولين".

كلام بومبيو يأتي بعد اتهام مشرعين في الكونغرس الرئيس دونالد ترامب بالازدراء، بعد تجاهله مهلة لتحديد المسؤولين عن اغتيال الصحفي السعودي، بموجب قانون "ماغنيتسكي"، داعين إلى التحرك من أجل محاسبة الضالعين في الجريمة.

وينتقد الكونغرس عدم إقدام إدارة ترامب على فرض المزيد من العقوبات على خلفية الجريمة، وذلك بعدما قامت وزارتا الخارجية والخزانة بفرض عقوبات على 17 سعودياً متهماً بقتل خاشقجي، إلا أنهما لم تفرضا عقوبات على أي من المسؤولين السعوديين الكبار.

واغتيل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم الثاني أكتوبر من العام الماضي، وتشير جميع الأدلة في مسرح الجريمة والتحقيقات التركية، وعدد من أجهزة المخابرات الدولية، ومن ضمنها الأمريكية، إلى تورط محمد بن سلمان ومسؤولين كبار في الدولة بالجريمة.