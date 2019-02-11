لأول مرة منذ 25 عامًا.. إضراب آلاف المدرسين في أمريكا



اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أضرب 4 آلاف معلم، في مدينة دنفر، التابعة لولاية كولورادو الأمريكية، الإثنين، بعد فشلهم في التوصل لاتفاق مع إدارات المدارس، بشأن زيادة رواتبهم.

وكانت أن المفاوضات بين رابطة معلمي دنفر، ومسؤولي إدارات المدارس، الموجودة في المدينة وصلت إلى طريق مسدود، بحسب الأناضول.

وستبقى المدارس مفتوحة أمام التلاميذ، خلال فترة الإضراب غير محددة المدة، بينما سيشرف عليهم معلمون احتياطيون وموظفون إداريون.

كما ألغت إدارات المدارس في ظل هذا الإضراب، حصصًا دراسية لخمسة آلاف تلميذ.

ويعتبر هذا الإضراب، الأول من نوعه لمعلمي مدارس دنفر، منذ 25 عاما.

يُذكر أن المفاوضات بين رابطة معلمي دنفر، ومسؤولي إدارات المدارس في المدينة، ستتواصل الثلاثاء، من أجل الوصول إلى اتفاق. -