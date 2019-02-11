تعرف على أبرز أسباب تساقط الشعر

لا تزال مشكلة تساقط الشعر هي المشكلة الأكبر التي تعاني منها كل نساء العالم تقريبا، بل إن المشكلة امتدت أيضا لتشمل الرجال أيضا، وهو ما دفع العلماء والباحثين إلى محاولة ابتكار أدوية وعلاجات للتعامل مع مشكلة تساقط الشعر، وعلى الرغم من أن العوامل الوراثية تلعب دورا في هذه المشكلة، فإن موقع "بمبة نار" النسائي التركي المتخصص في الأخبار النسائية والتجميل، حاول شرح الأسباب التي تؤدي إلى تساقط الشعر.

الموقع التركي نقل عن خبير التجميل والعناية بالبشرة الدكتور جيل شاينورت، قوله إن هناك أسبابا رئيسية لتساقط الشعر، أهمها نقص نسبة الحديد في الجسم، حيث إن عدم التغذية السليمة هو السبب الرئيسي لتساقط الشعر عند النساء، خصوصا اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عاما.

وبحسب "شاينورت"، فإن مشكلات الغدة الدرقية تعد من بين أبرز أسباب تساقط الشعر، ولكن بعد تلقي العلاج والتداوي من مشكلة فرط نشاط أو قلة نشاط الغدة الدرقية، فإن تساقط الشعر يتوقف تماما.

وأشار الخبير التركي إلى أن بعض الأمراض وضغوط الحياة اليومية والعمل المرهق طوال اليوم، هو أحد أبرز الأسباب الخفية التي تؤدي إلى تساقط الشعر بشدة، لدى الرجال والنساء.

وتابع الموقع التركي: "يظل العنصر الأساسي في مشكلة تساقط الشعر لدى النساء والرجال هو العامل الوراثي، فضلًا عن هرمونات الذكورة المرتفعة لدى بعض النساء، حيث إن إنزيم (أروماتاز)، هو المسؤول عن تساقط الشعر لدى النساء".

وبحسب الخبير التركي، فإن ربط الشعر بإحكام باستخدام الأطواق المختلفة وتمديده إلى الخلف، يمكن أن يتلف بشكل دائم جذور الشعر، وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم مشكلة تساقط الشعر وتحولها إلى مشكلة فقدان شعر دائمة.

وتابع الطبيب: "ليس من الجيد فرك الشعر بشدة أو استخدامات أنواع معينة من الشامبوهات، لأنها تؤدي إلى الإضرار بالشعر".

واختتمت الصحيفة، قولها إنه نادرًا ما يحدث فقدان لشعر الجسم، ويرجع هذا إلى مرض المناعة الذاتية بالمرتبط بالجهاز المناعي.