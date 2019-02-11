نقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن "طيران التحالف الأمريكي يرتكب مجزرة أدت لاستشهاد 16 مدنيا بينهم أطفال جراء القصف المكثف على المنازل السكنية في بلدة الباغوز في ريف دير الجنوبي الشرقي". يتبع…

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 16 مدنيا بقصف لمقاتلات التحالف الدولي في ريف دير الزور الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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