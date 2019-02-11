الثلاثاء انطلاق الجولة الــ24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

صحيفة الخليج الإلكترونية

تنطلق غدا الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويلتقي الكوكب صاحب المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة مع ضيفه المجزل سابع الترتيب بـ32 نقطة، وذلك على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وعلى ملعب نادي الباطن، يستضيف القيصومة الخامس عشر بـ28 نقطة، مع ضيفه الجبلين الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

ويخرج فريق جدة رابع جدول ترتيب المسابقة بـ38 نقطة لمواجهة مضيفه نجران الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، المباراة التي تجمع بين النجوم السادس برصيد 32 نقطة، مع ضيفه النهضة التاسع بنقطة واحدة أقل.

وتختتم مباريات اليوم، باللقاء الذي يجمع بين الخليج الخامس برصيد 33 نقطة مع ضيفه الشعلة صاحب المركز العشرين بـ21 نقطة في سيهات.

وتستكمل مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بـ5 مواجهات أخرى الأربعاء.

فعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، يلتقي الطائي الرابع عشر برصيد 29 نقطة، مع ضيفه الجيل الثامن بـ32 نقطة.

وفي خميس مشيط، يستضيف ضمك ثالث جدول الترتيب برصيد 38 نقطة نظيره العروبة التاسع عشر بـ22 نقطة.

ويخرج أبها المتصدر برصيد 42 نقطة لمواجهة مضيفه فريق العين السادس عشر بـ24 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الملك سعود في الباحة.

ويستضيف الأنصار العاشر برصيد 32 نقطة، نظيره العدالة الذي يتقاسم الصدارة مع أبها بـ42 نقطة، في مباراة تجمع بينهما بالمدينة المنورة.

وتختتم مباريات الجولة باللقاء الذي يجمع بين هجر الحادي عشر برصيد 30 نقطة مع ضيفه الوشم الثامن عشر بـ23 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.