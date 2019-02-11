الانضباط توقف “اداوردو” مباراتين

الخليج - د ب أ

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، ثلاث عقوبات رادعة، أبرزها إيقاف لاعب الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو، لمدة مباراتين.

جاء قرار إيقاف إدواردو بسبب تعديه “بطريقة وحشية” ضد أحد لاعبي الباطن قبل 3 دقائق من نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي، في الجولة 19 من دوري المحترفين، وأسفرت عن طرده.

وأوضح البيان إن إدواردو سيتم إيقافه لمدة مباراة بالإضافة إلى مباراة أخرى كعقوبة انضباطية، بجانب غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ريال.

وتعرض مدير فريق الباطن محمد الشمري للإيقاف مباراتين رسميتين أيضاً، مع إلزامه بدفع غرامة بقيمة 20 ألف ريال، بسبب الإساءة لمسؤول مباراة ناديه أمام الهلال في الجولة ذاتها.

وتعرض مدرب فريق الحزم دانييل إيسايلا للإيقاف أيضاً ثلاث مباريات رسمية، وإلزامه بغرامة بقيمة 20 ألف ريال، بسبب التلفظ على مسؤول مباراة فريقه ضد الأهلي في الدقيقة 79 من الشوط الثاني.