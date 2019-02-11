أبطال_أوروبا مستوى #أياكس يثير القلق قبل مواجهة #ريال_مدريد

الخليج - رويترز

حيت تشكيلة أياكس امستردام الشابة والواعدة ذكريات أمجاد قديمة للفريق بعد التأهل لدور 16 في دوري أبطال أوروبا، لكن الهزيمة التي تعرض لها في الدوري الهولندي السبت الماضي كشفت عن تراجع الأداء في الآونة الأخيرة، ودقت ناقوس الخطر قبل استضافة ريال مدريد.

وخسر أياكس 0-1 على ملعب هيراكليس الميلو، وهي المرة الثانية فقط التي يخسر فيها أمام هذا الفريق، لكنها شهدت مشادات بين اللاعبين في هزيمة وصفها القائد الشاب ماتيس دي ليخت بأنها “مخزية”.

وسيهدد تكرار الظهور بهذا المستوى أمام ريال مدريد في لقاء الذهاب بعد غد الأربعاء، فرص الفريق الهولندي في المضي قدماً في البطولة القارية الأبرز.

وقبل شهور قليلة فقط كان أياكس في أوج تألقه بعد التأهل للأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، عقب احتلال المركز الثاني خلف بايرن ميونخ في دور المجموعات، ليطيح ببنفيكا البرتغالي، وأيك أثينا اليوناني.

كما كان يطارد آيندهوفن في سباق الصدارة بالدوري الهولندي على أمل إنهاء صيامه عن اللقب خلال 4 سنوات.

وتغيرت الأحوال بعد العودة من عطلة الشتاء، فحقق أياكس انتصارين فقط في 5 مباريات، وخسر 2-6 أمام الغريم فينوورد، ليتأخر بفارق 6 نقاط عن آيندهوفن.