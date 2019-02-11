الحزم يلعب مبارياته في #الرس

الرياض

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباريات الفريق الأول بنادي الحزم من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى ملعبه في محافظة الرس، وذلك بناءً على خطاب مدير عام التشغيل والفعاليات بالهيئة العامة للرياضة الذي أفاد بأن ملعب نادي الحزم بات جاهزًا لاستضافة مباريات الفريق الأول.

ونقلت لجنة المسابقات مباريات نادي الحزم المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي سيواجه فيها أندية الباطن، والاتفاق، والفيحاء، وأحد، والفتح، والرائد، فيما ستقام مباريات نادي الحزم أمام أندية الهلال، والنصر، والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة كما كان مقرراً لها من قبل، وذلك لحاجتها لطاقة استيعابية أكبر للحضور الجماهيري المتوقع، وفقاً لتوصية اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي المحترفين للإطلاع على جاهزية الملعب.