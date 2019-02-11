شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تكشف حقيقة تحديد مبلغ مالي لاستقدام العمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حقيقة ما تم تداوله مؤخراً، بشأن إلزام مكاتب الاستقدام بألا يزيد مقابل استقدام العامل، أو السائق، أو العاملة المنزلية على 7 آلاف ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن ما أُشيع في هذا الصدد، غير صحيح، داعياً الجميع لتحري الدقة في تداول الأخبار، ومؤكداً أنه يجب أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأضاف أن جميع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة موجودة على موقع “مساند”، ومحدد فيها تكلفة الاستقدام، وأن مثل هذه الأخبار لا تؤخذ من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.