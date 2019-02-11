45 الف جنيهًا مقابل إستشارة من عراف أو دجال

عبرت امرأة بريطانية من مدينة بريستول، عن رغبتها في استئجار وسيط روحي أو عراف لمساعدتها على اتخاذ القرارات الخاصة بحياتها لمدة شهر، وذلك حتى يمكن أن تعيد حياتها إلى المسار الصحيح، بعد أن خسرت أموالًا بسبب الثقة بصديق، وأصبحت مفلسة في بلد أجنبي، وفشلت في علاقة عاطفية، وكل ذلك خلال عام واحد..

وقالت السيدة، إنَّها على استعداد لدفع مبلغ 2600 دولار ما يوازي 45 ألفًا و734 جنيهًا؛ لمن يستطيع تولي مثل هذا العمل.

وكتبت السيدة، في إعلان عبر أحد المواقع البريطانية "أعرف إنه شيء غريب حقا، ولكنني أشعر أنني بحاجة إلى شخص لاتخاذ قراراتي، فقد لقد قضيت عاما حرجا حقا وأحب أن يسيطر شخص ما على حياتي، وليس لدي أي فكرة عما إذا كان ما أطلبه موجودا، لكنني قابلت بعض العرافين عندما كنت أبحث عن أشياء أخى ، لذلك أعتقد أن الأمر يستحق المحاولة".

وتابعت السيدة البريطانية: "لطالما كنت مؤمنة بالروحانيات، لذلك أبحث عن شخص مثل عراف أو مرشد روحي يمكنني التواصل معه حقا، ويمكنه مساعدتي في اتخاذ القرارات الصائبة، وأظن أن مدة شهر سوف تكون طويلة بما يكفي لإعادة الأمور إلى المسار الصحيح بالنسبة لي، وإذا نجح الأمر، ربما سأستمر أكثر من ذلك"

وأشار الإعلان، إلى أنَّ نوع القرارات التي تحتاجها المرأة عادة تتضمن المساعدة في توصيات حول نوع الرجال الذي يمكن أن تعرف، وأين ينبغي أن تنفق مدخراتها، ولذلك يجب أن يكون المرشح لهذا الإعلان مستعدًا طوال ساعات اليوم، في أي وقت لتلبية احتياجات العميل، والاستجابة للطلبات بسرعة كبيرة.