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أديس أبابا — سبوتنيك. قال ميارة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الإثنين "نحن نأمل من الاتحاد الأفريقي أن لا يقبل بين صفوفه دولة تحتل بالقوة أراضي دولة عضوة، مشكلتنا مع المغرب ليست الحصار الاقتصادي، المشكلة أنه يحتل أراضي بالقوة العسكرية، ويحتل بعض المدن، وهذه المدن تقع تحت الحصار السياسي".
© AFP 2018 / FAROUK BATICHE
ولا يزال الخلاف بين الطرفين كبيرا، حيث يرفض المغرب أي حل للأزمة إلا عبر مقترح الحكم الذاتي يعطي الصحراويين صلاحيات واسعة تحت السيادة المغربية، في حين تصر الجزائر وجبهة البوليساريو على الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي بين الانضمام للمغرب أو الاستقلال عنه.
ويسيطر المغرب على قسم كبير من الصحراء الغربية (266 ألف كيلومتر مربع) بعد خروج الاستعمار الإسباني منها عام 1975، وتنازل موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء وبعد كر وفر بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تم إعلان وقف إطلاق النار عام 1991.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير في الجمهورية الصحراوية: المغرب يحتل أراضينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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