توتر في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان المحتل جراء قصف إسرائيلي

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ذكر مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة أن عددا من الصواريخ المعادية أطلقها الجيش الإسرائيلي من مواقعه في الجولان المحتل سقطت على أحراش جباتا الخشب وأراضي زراعية في محيط خان أرنبة والأراضي الزراعية ضمن منطقة فض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي.
© REUTERS / AMIR COHEN
وأفاد مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" أن قوات الجيش العربي السوري رفعت الجاهزية إلى الحالة القصوة واستنفرت الوحدات المرابطة على حدود الجولان المحتل".
فيما ذكرت وكالة "سانا" أن هناك "أنباء عن استهداف العدوان الإسرائيلي لمنطقة تل الدرعية في القنيطرة بعدد من القذائف والأضرار مادية".
وأكدت الوكالة أن الاستهداف طال مشفى القنيطرة المدمر بعدة قذائف دبابة كما استهدف أحد المراصد في جباثا الخشب.
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