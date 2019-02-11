أحزاب المعارضة الجزائرية تحقق تقدما في مفاوضات "توحيد المرشح الرئاسي"

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الجزائر — سبوتنيك. أعلنت حركة "مجتمع السلم" كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، موافقتها المبدئية لمناقشة مسألة سحب مرشحها الرئاسي عبد الرزاق مقري، والاتفاق مع قوى المعارضة على مرشح رئاسي موحد في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل.
© REUTERS / Ramzi Boudina
وكان الناشط السياسي عبد الله جاب الله، وهو مرشح رئاسي سابق ورئيس "جبهة العدالة والتنمية"، قد أعلن السبت الماضي عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعا قوى المعارضة السياسية إلى تقديم مرشح باسمها لتجنب تشتت أصوات الناخبين ، ومنع مرشح السلطة الرئيس بوتفليقة من الاستفادة من ذلك.
وعقد جاب الله حيال ذلك سلسلة من اللقاءات مع قادة أحزاب سياسية معارضة وشخصيات بارزة أعلنت ترشحها لانتخابات نيسان/ أبريل المقبل، بينهم اللواء السابق في الجيش علي غديري ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وقال جاب الله في تصريح صحفي قبل يومين انه وجد تقابلا سياسيا من قبل غديري وبن فليس بشأن مبادرة مرشح المعارضة.
وأكدت حركة مجتمع السلم التي كانت قررت الشهر الماضي تقديم مرشح باسمها للمرة الأولى منذ انتخابات عام 1995، خلال لقاءات عقدتها مع العديد من الشخصيات ورؤساء الأحزاب التي كانت تشكل هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة.
© AP Photo / Sidali Djarboub
وفي حال موافقة المرشحين من قوى المعارضة السياسية على توحيد المرشح الرئاسي، سيكون عليهم التنازل عن الترشح لصالح مرشح واحد، وتبدو هذه المسألة بالغة الحساسية بسبب تباين المواقف والمرجعيات السياسية بين أبرز مرشحي المعارضة.
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