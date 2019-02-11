حذرت الأمم المتحدة، الإثنين، من استمرار العوائق التي تحول دون الوصول إلى صوامع الغلال في محافظة الحديدة اليمنية (غرب).
وقال مارتن غريفيث، المبعوث الأممي الخاص لليمن، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام غربية، إن صوامع الغلال التي يشرف عليها برنامج الأغذية العالمي في الحديدة يتعذر الوصول إليها منذ أكثر من 5 أشهر.
وأشار إلى أن تلك الغلال "باتت عرضة للتعفن".
وقال إن مخزون المدينة من القمح يكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر واحد.
وفي وقت لاحق، دعا غريفيت في بيان مشترك مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في المنظمة مارك لوكوك، إلى السماح للمنظمة الأممية بالوصول إلى صوامع القمح بشكل عاجل، حتى توزعها على المواطنين اليمنيين.
وفيما لم يوضح غريفيت الجهة التي تحول دون الوصول إلى الصوامع، فإن لوكوك، طالب في بيان آخر، الخميس الماضي، الحوثيين بإتاحة المجال لعمال الإغاثة للوصول إلى تلك الصوامع.
وقال لوكوك آنذاك إن الأمم المتحدة لا تستطيع الوصول إلى صوامع القمح منذ سبتمبر/أيلول 2018.
والشهر الماضي، قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من مليون شخص نزحوا من الحديدة منذ اندلاع الحرب في يونيو/ حزيران 2018.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة والحوثيين، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقعين عليه في تفسير عدد من بنوده.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير أممي من عوائق الوصول لصوامع الغلال في "الحديدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.