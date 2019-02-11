الإمارات: بريطانيا تبحث مع دول الخليج إبرام اتفاق تجارة بعد "بريكست"

دبي / محمد إبراهيم / الخليج 365



قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن بريطانيا تواصلت مع دول الخليج ومنها الإمارات، للتفاوض على اتفاق تجارة حرة محتمل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما يعرف بـ"بريكست".



وذكر المنصوري خلال جلسة بعنوان "التجارة العالمية.. آفاق مستقبلية" على هامش القمة العالمية للحكومات 2019 في دبي، الإثنين، أنه لا يتوقع أي تداعيات اقتصادية على الشركات الإماراتية بعد البريكست، وأنها مستعدة للتعامل مع الأمر دون مخاطر حقيقية قد تلحق بها.



واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016.



ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 29 مارس/آذار المقبل، عندما تنتهي المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب المفروضة بموجب "المادة 50".



وتابع المنصوري: "الجميع استعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن ما يهدد الاقتصاد العالمي هو تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".



وانطلقت، الأحد، الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات 2019 في دبي ويشارك بها أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، وتستمر 3 أيام.