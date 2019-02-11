اليمن.. #مدفعية_الجيش تمطر تعزيزات الميليشيا الحوثية بـ #جبهة_نهم

الخليج - واس قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم تحركات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء. وذكر موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تعزيزات للميليشيا في منطقة حريب نهم كانت في طريقها إلى الجبهة. وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنه

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