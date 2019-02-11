الجيش السوداني يدعو لتفويت الفرصة على المتربصين بالبلاد

الخرطوم / الخليج 365

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، انحيازه التام لأمن الوطن وسلامة المواطنين، وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع عوض بن عوف، ورئيس الأركان المشتركة، كمال عبد المعروف، بالضباط برتبة نقيب وملازم، حسب بيان للجيش السوداني، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وأكدت قيادة الجيش، حسب البيان، "التفافها حول قيادتها، وحرصها على الالتزام بواجباتها الدستورية وحماية البلاد من الأخطار والمهددات والمحاولات التي تريد جر البلاد إلى منزلق الفوضى".

ودعت إلى أهمية "التحلي باليقظة والحذر لتفويت الفرصة على المتربصين".

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلا.