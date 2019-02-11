مصر.. حبس 3 ضباط شرطة أدينوا بالاعتداء على مواطن حتى الموت

القاهرة / الخليج 365

قضت محكمة مصرية، الإثنين، بالحبس 3 سنوات بحق 3 ضباط شرطة أدانتهم بتهمة "الاعتداء على مواطن والتسبب في موته".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة جنايات سوهاج (جنوب) قضت بمعاقبة 3 ضباط سابقين بالحبس 3 سنوات لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على مواطن حتى الموت.

وأشارت إلى أن الحكم أولي وقابل للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2016 في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج (جنوب)، عندما اتهمت النيابة العامة 3 ضباط بالاعتداء على مواطن حتى فارق الحياة، لإجباره على الاعتراف خلال تحقيقات بقتل شخص آخر.

وشمل الحكم معاقبة متهم رابع وهو طبيب بالحبس لمدة سنة في إطار القضية.

كانت النيابة وجهت للمتهم الرابع تهمة التزوير في التقرير الطبي بخصوص المجنى عليه، ومن ثم أحيلت القضية لمحكمة الجنايات.

وعادة ما توجه منظمات حقوقية غير حكومية انتقادات للسلطات المصرية بوجود "إهمال وتقصير" تجاه السجناء، غير أن بيانات عديدة لوزارتي الداخلية والخارجية تنفي ذلك، مؤكدة تقديم كافة الرعاية اللازمة لجميع المحتجزين دون تمييز.